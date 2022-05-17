Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Через війну Священний синод єпископів УГКЦ відбудеться у Польщі

Раніше збір єпископів планували провести в Києві.

Через війну Священний синод єпископів УГКЦ відбудеться у Польщі
Члени Синоду Єпископів УГКЦ в Перемишлі на святкуванні 325-ї річниці відновлення єдності Перемишльської єпархії з Римом; 2018 рі
Фото: Департамент інформації УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) оголосив про скликання Священного синоду єпископів у Польщі.

Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Синод відбудеться 7-15 липня в Перемишлі. Його темою стала "Синодальність і соборність: досвід УГКЦ".

"До участі в Синоді запрошені усі єпископи Української Греко-Католицької Церкви, які силою церковного права та своєї присяги мають невідкладний обов’язок брати в ньому участь. Сердечно запрошені і єпископи-емерити, члени Священного Синоду", - йдеться в повідомленні пресслужби Церкви.

Під час пандемії коронавірусу синоди відбувалися в режимі онлайн. Цьогоріч у зв'язку з війною місце проведення змінили з Києва на Перемишль.

Нагадаємо, 16 травня Священний синод Православної церкви України оприлюднив звернення до УПЦ МП та українців щодо закидів російської церкви, начебто ПЦУ і Томос стали причиною російського вторгнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також