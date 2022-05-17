Через війну Священний синод єпископів УГКЦ відбудеться у Польщі

Раніше збір єпископів планували провести в Києві.

Члени Синоду Єпископів УГКЦ в Перемишлі на святкуванні 325-ї річниці відновлення єдності Перемишльської єпархії з Римом; 2018 рі

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) оголосив про скликання Священного синоду єпископів у Польщі.

Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Синод відбудеться 7-15 липня в Перемишлі. Його темою стала "Синодальність і соборність: досвід УГКЦ".

"До участі в Синоді запрошені усі єпископи Української Греко-Католицької Церкви, які силою церковного права та своєї присяги мають невідкладний обов’язок брати в ньому участь. Сердечно запрошені і єпископи-емерити, члени Священного Синоду", - йдеться в повідомленні пресслужби Церкви.

Під час пандемії коронавірусу синоди відбувалися в режимі онлайн. Цьогоріч у зв'язку з війною місце проведення змінили з Києва на Перемишль.

Нагадаємо, 16 травня Священний синод Православної церкви України оприлюднив звернення до УПЦ МП та українців щодо закидів російської церкви, начебто ПЦУ і Томос стали причиною російського вторгнення.