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​Росавіація атакувала на Донеччині підприємство "Knauf Україна", - Кириленко

Від ударів постраждали приміщення, почалася пожежа. Рятувальники намагаються її приборкати.

​Росавіація атакувала на Донеччині підприємство "Knauf Україна", - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

Російська авіація атакувала 17 травня на Донеччині підприємство "Knauf Україна".

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав", - написав Кириленко.

Він зауважив, що Росія вкотре атакувала в області лише цивільний об'єкт.

"Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, нині з-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті на Донеччині рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

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