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Міністри внутрішніх справ України та Чехії провели онлайн-зустріч

Обговорили питання допомоги Україні щодо гуманітарного розмінування, вимушених переселенців та відбудови держави після війни.

Міністри внутрішніх справ України та Чехії провели онлайн-зустріч
Фото: Пресслужба МВСУ

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та перший віцепрем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан провели онлайн-зустріч.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Очільники міністерств обговорили питання допомоги Україні щодо гуманітарного розмінування, вимушених переселенців та відбудови країни після війни

Монастирський закликав чеського колегу підтримати ініціативу міністрів внутрішніх справ країн Балтії, Польщі та Німеччини, які планують надати допомогу з розмінування територій. Чехія висловила зацікавленість у співпраці в цьому напрямку.

Ракушан сказав, що МВС Чехії надало Україні гуманітарну допомогу для ДСНС та Нацполіції - спорядження, спецодяг та необхідне обладнання.

"Ми видали 344 тисячі віз українським біженцям для тимчасового проживання. Ця цифра співрозмірна трьом відсоткам населення Чеської Республіки. І якщо враховувати співвідношення на одиницю населення, ми другі після Польщі, хто надав притулок Українцям. 80% дорослих біженців - це жінки, 45% біженців - діти. І не дивлячись на таку кількість біженців, у нас не зросла криміногенна ситуація в країні. Це для нас великий аргумент, що українці приїжджають саме за допомогою", - зазначив перший віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чехії.

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, Чехія ремонтуватиме українські танки, ушкоджені в боях.

Днями у Празі організували акцію на підтримку захисників Маріуполя.

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