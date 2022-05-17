​Минулої доби на Київщині знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів

Загалом за весь час було знищено 33 461.

Минулої доби рятувальники знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів на Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

Минулої доби рятувальники обстежили Бучанський район: м. Буча, м. Ірпінь, смт Бородянка, смт Макарів, с. Копилів, с. Андріївка, с. Липівка, с. Загальці, с. Нова Буда, с. Торф’яне, с. Шибине, с. Мирча, с. Горенка, с. Мощун, с. Северинівка, с. Плахтянка, с. Клавдієво, Броварський район: с. Бобрик, с. Плоське, с. Гребельки, с. Лукаші, с. Богданівка, с. Велика Димерка, Вишгородський район: с. Сидоровичі, с. Нові Петрівці, с. Демидів, с. Лісове, с. Зірка, с. Запрудка, с. Дубова.

Зазначається, що 16 травня протягом робіт фахівці знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів. Загалом за весь час – 33 461.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня вилучає в середньому від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів. Обсяги розмінування наших територій зросли майже в 10 разів. Усього з початку війни обстежено близько 20 тис. гектарів територій. Вилучено та знешкоджено понад 103 тис. мін і боєприпасів. З яких майже 2 тис. – це авіаційні бомби різного калібру.