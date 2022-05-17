Влада Києва не буде підвищувати ціни на проїзд у столичному транспорті, – КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що на сьогодні не бачить перспектив підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.

Про це він сказав у ефірі інформаційного телемарафону #UArazom.

"Я завжди говорив, що будь-яке підвищення тарифу на будь-яку послугу складається з багатьох факторів, зокрема й з доходів тих, хто користується тією чи іншою послугою. На сьогодні я не бачу перспектив перегляду тарифів", – зазначив він.

Заступник голови КМДА додав, що наразі, коли є черги за пальним, кияни мають бути максимально забезпечені громадським транспортом, який на сьогодні – основний засіб пересування по місту. Тому міська влада буде дотувати його з місцевого бюджету, щоб не підвищувати тарифи.

Микола Поворозник зазначив, що, за прогнозами Міністерства економіки та Кабінету міністрів, до кінця місяця проблема з паливом має зникнути.

"Ринок зреагував і реагує на дефіцит пального. Питання в тому, що у нас не впала купівельна спроможність людей, люди купують паливо, його просто потрібно доставити на АЗС", – підсумував Поворозник.

Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті. Також подовжена робота столичного метро з 6:00 до 22:00.

Проїзд у комунальному транспорті міста – метро, автобусах, трамваях і тролейбусах – коштує 8 гривень.