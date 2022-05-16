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У Києві мінна небезпека залишилася на околицях, де велися бойові дії

Відвідувати місця відпочинку, особливо в лісі, небезпечно. 

У Києві мінна небезпека залишилася на околицях, де велися бойові дії
Київська область
Фото: Пресслужба поліції Київської області

У Києві мінна небезпека залишається на околицях, де велися бойові дії. Розмінування триває в районі Пуща-Водиці, Виноградара та Вишгородського напрямку, особливо в лісових масивах.

Про це заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук. 

"Ми просимо громадян не відвідувати лісопаркові зони і як завжди наголошуємо на дотриманні правил безпеки, які знаходяться на нашому сайті", – додали в КМВА. 

При виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно повідомляти в ДСНС. Відвідувати місця відпочинку ще зарано – не всі вони перевірені саперами. 

"Розмінування території на околицях Києва ще тривають, ви інколи можете чути вибухи, це працюють наші піротехніки", – додали в КМВА. 

Нагадаємо, що в Київській області та столиці комендантська година від учора триває на одну годину менше: з 23 по 5:00. Громадський транспорт Києва відновив сплату за перевезення і тепер курсуватиме з меншими інтервалами.

Мер міста Віталій Кличко говорив, що після 9 травня евакуйовані мешканці можуть потроху вертатися додому, але загроза ракетних ударів з боку Росії нікуди не зникла. 

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