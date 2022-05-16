Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ на ранок 82-ї доби повномасштабної війни в Україні.

Повідомляється, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Українські бійці ліквідували ще 300 російських військових, 8 танків, 16 броньовиків, 22 артсистем, 1 гелікоптер, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано

танків ‒ 1228 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16)

артилерійських систем – 577 (+22)

РСЗВ – 195 (+0)

засоби ППО – 89 (+0)

літаків – 200 (+0)

гелікоптерів – 165 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),

крилаті ракети – 97 (+2),

кораблі /катери – 13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14)

спеціальна техніка – 42 (+0).

Як повідомляли вчора, на вечір неділі ЗСУ відбили 17 атак ворога на Донбасі, ще на двох локаціях тривали бої.