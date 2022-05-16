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Від початку війни в Україні загинули 27,7 тис. російських військових

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ на ранок 82-ї доби повномасштабної війни в Україні. 

Повідомляється, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 

Українські бійці ліквідували ще 300 російських військових, 8 танків, 16 броньовиків, 22 артсистем, 1 гелікоптер, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 27700 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1228 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16)
  • артилерійських систем – 577 (+22)
  • РСЗВ – 195 (+0)
  • засоби ППО – 89 (+0)
  • літаків – 200 (+0)
  • гелікоптерів – 165 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
  • крилаті ракети – 97 (+2),
  • кораблі /катери – 13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2101 (+14)
  • спеціальна техніка – 42 (+0).

Як повідомляли вчора, на вечір неділі ЗСУ відбили 17 атак ворога на Донбасі, ще на двох локаціях тривали бої.

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