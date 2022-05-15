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ЗСУ відбили 17 атак ворога на Донбасі, ще на двох локаціях тривають бої

За тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки.

ЗСУ відбили 17 атак ворога на Донбасі, ще на двох локаціях тривають бої
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться в повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 3 танки;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 ворожий автомобіль.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Нагадаємо, 12 травня британська розвідка повідомляла про те, що наступальні дії армії РФ розгортаються відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському. Головним завданням противника було встановлення повного контролю над Рубіжним і захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

Однак, попри дрібні початкові досягнення Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків на Донбасі за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.

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