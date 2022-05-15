ЗСУ відбили 17 атак ворога на Донбасі, ще на двох локаціях тривають бої

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - йдеться в повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Нагадаємо, 12 травня британська розвідка повідомляла про те, що наступальні дії армії РФ розгортаються відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському. Головним завданням противника було встановлення повного контролю над Рубіжним і захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

Однак, попри дрібні початкові досягнення Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків на Донбасі за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.