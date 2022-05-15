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ЗСУ відбили п'ять атак ворога на східному напрямку

Окупанти втратили 84 солдат, танк, чотири БМП та безпілотник.

ЗСУ відбили п'ять атак ворога на східному напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Однак, Збройні сили України успішно відбили п'ять атак ворога.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід". 

У результаті боїв було знищено:

  • особового складу – 84
  • танків – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертольотів – 1
  • БПЛА – 1.

Нагадаємо, російські окупанти втратили під час повномасштабного вторгнення до України 27 400 людей, 1220 танків, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО.

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