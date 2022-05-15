ЗСУ відбили п'ять атак ворога на східному напрямку

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Однак, Збройні сили України успішно відбили п'ять атак ворога.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 84
- танків – 1
- БМП – 4
- АТТ – 1
- вертольотів – 1
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, російські окупанти втратили під час повномасштабного вторгнення до України 27 400 людей, 1220 танків, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО.