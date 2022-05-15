ЗСУ відбили п'ять атак ворога на східному напрямку

Окупанти втратили 84 солдат, танк, чотири БМП та безпілотник.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Однак, Збройні сили України успішно відбили п'ять атак ворога.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У результаті боїв було знищено:

особового складу – 84

танків – 1

БМП – 4

АТТ – 1

вертольотів – 1

БПЛА – 1.

Нагадаємо, російські окупанти втратили під час повномасштабного вторгнення до України 27 400 людей, 1220 танків, 195 РСЗВ, 89 засобів ППО.