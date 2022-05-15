В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - Андрющенко

В окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "днр"встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - зазначив радник.
Він підкреслив, що "якщо росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера одиночка".
Нагадаємо, нині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.
Також РФ незаконно мобілізує до лав російської армії на війну проти України кримчан.