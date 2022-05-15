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В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - Андрющенко

З 16 травня в ОРДО окупанти встановлюють окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими.

В окупованому Росією Донецьку бунтують рідні мобілізованих, - Андрющенко
Фото: Людмила Денісова

В окупованому росіянам Донецьку бунтують рідні мобілізованих.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Настількі потужне незадоволення, що з завтрашнього дня "днр"встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою", - зазначив радник.

Він підкреслив, що "якщо росія - тюрма народів, то її бананові сателіти - камера одиночка".

Нагадаємо, нині омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України приховану мобілізацію, а до лав російської армії планують призвати навіть жінок.

Також РФ незаконно мобілізує до лав російської армії на війну проти України кримчан.

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