Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький під звуки вибухів на Азовсталі привітав KALUSH ORCHESTRA із перемогою на Євробаченні.

Відео з виконанням пісні переможця конкурсу Козацький опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - написав захисник Маріуполя.

Дмитро Козацький - автор фоторепортажу про поранених українських бійців, що перебувають на Азовсталі.

Нагадаємо, на цих фото Козацький показав умови перебування поранених захисників Маріуполя.

На пісенному конкурсі соліст гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".