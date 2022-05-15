Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
ГоловнаСуспільствоВійна

Боєць "Азову" під звуки вибухів на Азовсталі привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні

Дмитро Козацький - автор світлин поранених українських бійців.

Боєць "Азову" під звуки вибухів на Азовсталі привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні
Фото: скріншот відео

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький під звуки вибухів на Азовсталі привітав KALUSH ORCHESTRA із перемогою на Євробаченні.

Відео з виконанням пісні переможця конкурсу Козацький опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя", - написав захисник Маріуполя.

Дмитро Козацький - автор фоторепортажу про поранених українських бійців, що перебувають на Азовсталі.

Нагадаємо, на цих фото Козацький показав умови перебування поранених захисників Маріуполя.

На пісенному конкурсі соліст гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також