У Сєвєродонецьку виявили тіла двох загиблих від російських обстрілів, - Гайдай

У Сєвєродонецьку нині знайшли тіла двох загиблих жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок", - розповів Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Він закликав жителів області, які не евакуювалися, перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку на Луганщині; за вчорашній вечір там поранено 9 цивільних осіб.

Через погрози російських окупантів і руйнування будинків збільшилася кількість охочих евакуюватися із міста.