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У Сєвєродонецьку виявили тіла двох загиблих від російських обстрілів, - Гайдай

Під артобстріли потрапив житловий будинок.

У Сєвєродонецьку виявили тіла двох загиблих від російських обстрілів, - Гайдай
Фото: пресс-служба ЛОГА

У Сєвєродонецьку нині знайшли тіла двох загиблих жителів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"орки вчора ввечері накрили місто артилерією, обстріли продовжилися і сьогодні, тож загиблих виявили лише зараз. Було влучання в житловий будинок", - розповів Гайдай.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Він закликав жителів області, які не евакуювалися, перебувати в укриттях.

Нагадаємо, російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку на Луганщині; за вчорашній вечір там поранено 9 цивільних осіб.

Через погрози російських окупантів і руйнування будинків збільшилася кількість охочих евакуюватися із міста.

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