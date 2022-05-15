На Херсонщині російські окупанти продовжують руйнувати школи і приватні будинки жителів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Населені пункти Херсонщини знову під обстрілами, окупанти не припиняють руйнувати школи та цивільні будинки. Місцеві жителі залишають свої будинки аби врятуватися, але не покидають надії на повернення додому", - підкреслили в пресслужбі командування.

ОК "Південь" оприлюднило фото наслідків руйнувань від ворожих обстрілів.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Нагадаємо, російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, які раніше звільнили від окупантів Збройні сили України.

Раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову загарбників, яка свідчить про те, що окупанти займаються рекетом на Херсонщині, а у вільний час пиячать, влаштовують перестрілки та "поножів'я".