Обстріли здійснюють з артилерійським систем.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, які раніше звільнили від окупантів Збройні сили України.

Про це йдеться на Facebook-сторінці угруповання військ "Південь".

Росіяни здійснюють обстріли населених пунктів з артилерійських систем.

Військові оприлюднили фото наслідків ворожих атак.

Фото: Facebook/Угруповання військ "Південь"

Фото: Facebook/Угруповання військ "Південь"

Нагадаємо, 1 квітня стадо відомо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області. 24 квітня з'явилася інформація про ще вісім населених пунктів, вільних від загарбників.