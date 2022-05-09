Російські окупанти депортували з України майже 1,2 млн людей, - Денісова

Майже 1,2 млн українських громадян незаконно вивезено на територію Російської Федерації.

Про це на брифінгу у понеділок, 9 травня, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Інтерфакс-Україна.

"Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей, вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова.

Нагадаємо, що 6 травня з Маріуполя було депортовано 373 людей, які перебували у фільтраційному таборі в селищі Безім’яне.

А депортованих до Владивостока 300 маріупольців росіяни тримають без грошей і документів.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони попереджає, що в разі примусової депортації громадянам слід подбати про інформаційну безпеку.