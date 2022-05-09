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Посла РФ у Польщі облили червоною фарбою

Андреєв зробив спробу покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві.

Посла РФ у Польщі облили червоною фарбою
Фото: скрин відео

Посла РФ у Польщі Сергія Андреєва під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів облили червоною фарбою. Це сталося 9 травня у Варшаві.

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, "натовп не дав послу покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він зміг виїхати".

Фото: ТАСС

У МЗС РФ одразу відреагували на інцидент. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що "напад" на посла РФ у Варшаві "відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму".

Раніше повідомляли, що Польща додатково виділить Україні 100 млн євро гуманітарної допомоги.

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