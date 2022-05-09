Посла РФ у Польщі Сергія Андреєва під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів облили червоною фарбою. Це сталося 9 травня у Варшаві.
Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, "натовп не дав послу покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він зміг виїхати".
Варшава pic.twitter.com/1PflqjvHkb— Liskin Oleg 🇺🇦 (@LiskinOleg) May 9, 2022
У МЗС РФ одразу відреагували на інцидент. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що "напад" на посла РФ у Варшаві "відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму".
Раніше повідомляли, що Польща додатково виділить Україні 100 млн євро гуманітарної допомоги.