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Хакери зламали супутникове російське ТБ: замість розкладу передач – "кров українських дітей"

Також зламано Rutub. 

Хакери зламали супутникове російське ТБ: замість розкладу передач – "кров українських дітей"
Фото: Зеркало Telegram

Хакери 9 травня зламали супутникове телебачення Росії. Замість розкладу передач у телевізорі на всіх каналах зʼявився напис "На ваших руках – кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей", пише Sky News.

Фото та відео наслідків хакерського втручання росіяни поширюють у соцмережах. 

Повний текст повідомлення, адресованого громадянам РФ: "На ваших руках – кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. Телебачення і влада брешуть. Ні війні". 

Окрім того, вранці, ймовірно, було зламано пропагандистський медіаресурс "Лента" – там раптово почали писати правду про війну в Україні, зокрема про загибель екіпажу фрегата "Москва". Зараз контент прокремлівського сайту вже повернувся до звичного змісту.

Також не працює російський аналог YouTube – Rutube.

Нагадаємо, в березні хакери Anonymous зламали два сервіси потокової трансляції російських державних телеканалів, що використовуються владою РФ для пропаганди і створення фейків.

Замість трансляції російського телебачення Anonymous показали повідомлення, що росіяни проти війни, і закликали їх не допустити геноциду в Україні.

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