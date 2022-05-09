Хакери зламали супутникове російське ТБ: замість розкладу передач – "кров українських дітей"

Хакери 9 травня зламали супутникове телебачення Росії. Замість розкладу передач у телевізорі на всіх каналах зʼявився напис "На ваших руках – кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей", пише Sky News.

Фото та відео наслідків хакерського втручання росіяни поширюють у соцмережах.

Повний текст повідомлення, адресованого громадянам РФ: "На ваших руках – кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. Телебачення і влада брешуть. Ні війні".

Окрім того, вранці, ймовірно, було зламано пропагандистський медіаресурс "Лента" – там раптово почали писати правду про війну в Україні, зокрема про загибель екіпажу фрегата "Москва". Зараз контент прокремлівського сайту вже повернувся до звичного змісту.

Також не працює російський аналог YouTube – Rutube.

Нагадаємо, в березні хакери Anonymous зламали два сервіси потокової трансляції російських державних телеканалів, що використовуються владою РФ для пропаганди і створення фейків.

Замість трансляції російського телебачення Anonymous показали повідомлення, що росіяни проти війни, і закликали їх не допустити геноциду в Україні.