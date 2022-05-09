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Головний прикордонник України привітав росіян з "дном мракобєсія"

Він нагадав, що росія тепер є автором нової ідеології – "рашизму".

Головний прикордонник України привітав росіян з "дном мракобєсія"
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко у понеділок, 9 травня, привітав мешканців росії з "дном мракобєсія".

Про це Дейнеко написав на своїй сторінці у Facebook.

"В кацапстані психоз пабєдобєсія триває. Де тільки можливо, намотані георгіївські стрічки. Розмальовані нові символи агресії. Знову "дєди воєвалі" і "можем повторіть". Замовчування внеску інших в перемогу над нацизмом, як і причетність нємитой до розв’язання найкривавішої війни. Парад "військових" з нелюдським обличчям, здатних лише воювати з мирним населенням та красти мікрохвильовки і пралки", - написав Дейнеко.

Він нагадав, що росія тепер є автором нової ідеології – "рашизму", що гірший за "нацизм". "Друга армія у світі" під час агресії проти України стала посміховиськом для всієї планети.

"За такі заслуги вітаємо русню з дном мракобєсія", - зазначив Дейнеко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 9 травня заявив, що 24 лютого Росія почала наступ – "наступ на ті самі граблі, на які наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю". Зеленський зауважив, що Путін повторює жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію.

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