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Війська РФ поновили штурм "Азовсталі" після виїзду колони ООН, – Андрющенко

Бійці полку "Азов" продовжують відбивати атаки ворога.

Війська РФ поновили штурм "Азовсталі" після виїзду колони ООН, – Андрющенко
Завод "Азовсталь" в Маріуполі

Після виходу колони ООН російські війська поновили штурм "Азовсталі": здійснили спробу прориву через міст, який використовувався при евакуації цивільних.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм "Азовсталі". Зокрема, здійснили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації. Невдало", – написав він. Радник мера Маріуполя додав, що складно зрозуміти, як бійцям "Азова" вдається відбивати чисельні атаки ворога. 

"Щиро сподіваюсь, що вдасться врятувати всіх захисників. Ми всі в невідплатному боргу перед ними", – наголосив Андрющенко. 

Нагадаємо, 173 людей евакуювали вчора з металургійного комбінату "Азовсталь" та інших громад поблизу Маріуполя.

7 травня віцепрем’єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила про евакуацію з заводу всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

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