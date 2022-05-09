У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай

Заступник командувача ВМС ЗСУ з авіації полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами.

Про це повідомляє Новинарня.

Напередодні стало відомо про запеклі повітряні бої в районі острова Зміїний.

“Справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат…” – розповів 7 травня речник командування Повітряних сил.

У зведенні Генштабу ввечері 8 травня ішлося про те, що “основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури з метою унеможливлення дій нашої авіації, (…) підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні. Наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря”.

Ігор Бедзай станом на 2014 рік був в.о. командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію. Загинув він під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі яке любив і боронив", - написав у Facebook керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Нагадаємо, що на війні з російськими окупантами загинув засновник військово-патріотичної організації “Український легіон” Святослав Стеценко.