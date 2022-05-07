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Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко

Із початком повномасштабної російської агресії Стеценко став до лав 59-ї бригади.

Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Фото: Святослав Стеценко / Facebook

На війні з російськими окупантами загинув засновник військово-патріотичної організації “Український легіон” Святослав Стеценко.

Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць.

“Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте…” – написав Коломієць.

Із початком повномасштабної російської агресії Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

“59-та окрема мотопіхотна бригада стійко тримає оборону Миколаєва. Рашистам завдаємо значних втрат в особовому складі і в техніці, здебільшого вогнем артилерії. Противник до цього часу не може підійти на відстань стрілецького бою, схоже, що і не сильно хоче. Кидають техніку і розбігаються. Переможемо”, – писав Стеценко 5 березня.

Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко “Пастир” під час Майдану очолював “Громадську варту” Дарницького району Києва. Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО “Український легіон”, надалі був інструктором, одним з активних учасників “Руху сприяння територіальній обороні України”.

Нагадаємо, що від російських обстрілів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

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