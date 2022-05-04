Від російських обстрілів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.
Про це повідомляє канал "Україна 24".
Махов багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал "Дом".
Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.
"Я ветеран і резервіст, і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!" – писав Махов у фейсбуці.
Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст "Військкор". У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва окупантами 28 квітня загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.
Станом на 16 квітня повідомляли, що від початку повномасштабної війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст.