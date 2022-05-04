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На Харківщині повідомили про підозру двом зрадникам, – прокуратура

Двоє мешканців смт Козача Лопань вирішили допомогти окупантам. 

На Харківщині повідомили про підозру двом зрадникам, – прокуратура
Підозрювана у державній зраді

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді двом місцевим жителям, які допомагали окупаційним військам РФ закріпитися на захопленій території.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та чоловіку – за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України)», – повідомила прокуратура.

За даними слідства, жінка-староста Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої «гуманітарної допомоги» з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які можуть працювати в інтересах агресора. 

Інший мешканець смт Козача Лопань добровільно зайняв посаду «т.в.о. голови тимчасової адміністрації». За інформацією прокуратури, він сприяє перепідключенню комунальних комунікацій смт до комунікаційних ліній РФ, передає в управління агресора господарські підприємства тощо. 

Нагадаємо, раніше на Харківщині контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

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