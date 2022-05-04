Українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло

Станом на 4 травня українці подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій. Це передбачено нашим законопроєктом №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла, який готується до другого читання", – наголосила Олена Шуляк.

При цьому пріоритет у наданні компенсації пошкодженого чи зруйнованого житла надаватиметься багатодітним сім'ям та військовим, а також людям з інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов говорив про те, що уряд має три програми з відновлення житла, що постраждало у війні з Росією, – короткострокову, середньострокову ти цільову.

До слова, у Львові відкрито перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб.