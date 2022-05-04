В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло

Загальна площа такого житла сягає 9 млн 401 тисяч метрів.

Українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло
Зруйнований житловий будинок в Луганській області
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2035

Станом на 4 травня українці подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій. Це передбачено нашим законопроєктом №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла, який готується до другого читання", – наголосила Олена Шуляк.

При цьому пріоритет у наданні компенсації пошкодженого чи зруйнованого житла надаватиметься багатодітним сім'ям та військовим, а також людям з інвалідністю. Кожен населений пункт матиме свою чергу.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов говорив про те, що уряд має три програми з відновлення житла, що постраждало у війні з Росією, – короткострокову, середньострокову ти цільову. 

До слова, у Львові відкрито перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також