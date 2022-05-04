Патріарх Варфоломій назвав "шокуючим досвідом" зустріч з українськими біженцями у Польщі

Вселенський патріарх Варфоломій назвав “шокуючим досвідом” свою поїздку до Польщі, де він зустрічався з біженцями з України. Про це він розповів в інтерв’ю, пише df.news.

“Я бачив страх в очах дітей війни. Агонія і біль намальовані на обличчях жінок, які залишили чоловіків і синів. Я бачив смуток в очах людей похилого віку від викорінення з їхньої Батьківщини і від переселенства. Усі ті наші співбрати, і ті, які загинули в «театрі» військових дій, не є приміткою до довгого переліку наслідків вторгнення в Україну. Вони є центральними дійовими особами цієї війни, яка суперечить усім уявленням про мораль і право. Це був шокуючий досвід, і я хотів би ще раз висловити свою подяку Високоповажному Президенту Польщі Анджею Дуді, уряду та народу цієї країни за інтерес, любов і теплоту до біженців з України”, - зазначив патріарх.

Війну він назвав “найогиднішим і неприйнятним відбитком руйнівної та занепадної ситуації, заручником якої залишається людство”, додавши, що оцінку діям Росії дадуть і відповідні інституції і історія.

“Те, що відбувається в Україні – це трагедія, це сором, який клеймить тих, хто це спричинив, тих, хто, як виявилося, не має страху перед Богом. Я не хотів би коментувати ставлення та вибір російського політичного керівництва, про які судять за результатами, і я впевнений, що в найближчому і не віддаленому майбутньому його будуть оцінювати інші особи та інституції, і, звісно, і сама історія, сторінки якої в цей час написані кров’ю невинних жертв цієї війни”, - сказав патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Вселенській патріарх відвідав Польщу 28 березня, де зустрівся з українськими біженцями.