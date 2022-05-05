Вороги знову невдало намагались захопити Попасну, – Генштаб ЗСУ

Росія продовжує наступальні дії в Східній операційній зоні, прагнучи встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і утримати сухопутний коридор між ними та Кримом. Також ворог продовжує ракетні атаки по об’єктах транспортної інфраструктури, щоб завадити переміщенню гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

Одночасно РФ провокує напруженість в Придністровському регіоні Молдови та в Білорусі. Вороги здійснюють перегрупування, вживають заходів для поповнення боєприпасів та пального і намагаються покращити тактичне положення, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств. Тривають звинувачення російською стороною Уряду України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території. Також, загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям", – зазначили в Генштабі.

Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Збройні сили Білорусі приведені в найвищу ступінь бойової готовності задля їх перевірки.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Через постійні санітарні втрати Росія нарощує систему медичного забезпечення військ та використовує мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь.

Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії.

На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів стосовно місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Також окупанти поповнюють втрати особового складу за рахунок прискореної підготовки військових за контрактом.

Нагадаємо, сьогодні в полку "Азов" повідомили, що російських окупантів не вибили з "Азовсталі", вони ще перебувають на території заводу. Ворог прорвався на територію підприємства 3 травня.

На "Азовсталі" залишаються українські захисники, а в укриттях – мирні мешканці.