Росіяни вчинили понад 9800 воєнних злочинів за 70 днів війни, – Венедіктова

І це тільки ті факти, про які відомо.

За 70 днів війни проти України російські військові вчинили понад 9800 воєнних злочинів. І це тільки те, про що відомо – деблокада Маріуполя і деокупація територій відкриє ще більше жахливих справ для розслідування, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США.

"Свідчила на слуханнях про жахливі звірства, які вчиняє російська армія на нашій землі: цілеспрямоване бомбардування цивільних об’єктів, вбивства і катування, використання зґвалтувань як зброї", – заявила вона.

Серед свідків на слуханнях – Посол США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, експерти Московського механізму ОБСЄ, зокрема, професор міжнародного права Вольфганг Бенедек. Учасниками стали сенатори та члени Палати представників.

"Червоною ниттю у виступах на слуханнях пройшли також ознаки геноциду українського народу та притягнення до відповідальності головного серійного воєнного злочинця 21 століття. Весь світ бачить заклики до геноциду, переконується, що росіяни вбивають українців просто за їхню національність. А депортація наших дітей, щоб стерти їхню ідентичність і виховати росіянами – прямий доказ плану зі знищення України", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, геноцидом знищення українців у війні визнала Верховна Рада, а також парламенти Естонії, Латвії та Канади.