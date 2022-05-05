СБУ затримала в Києві одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір"

Контррозвідка СБУ затримала у Києві одного з лідерів партії підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука "Український вибір".

За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Зловмисник розробив концепцію народного самодержавства, яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну кордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій. Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому, щоб доповісти про підготовку підривної діяльності", – пояснив він.

Під час обшуків у соратника Медведчука виявили документацію і печатки ГО, заборонену символіку, лист із адміністрації Путіна про отримане звернення, компʼютери, засоби звʼязку та чорновики з доказами злочинних дій.

СБУ прізвища затриманого не оголошує. За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Тарнашинського – багаторічного соратника Медведчука.

Ще в 2015 році "Український вибір" презентував його як частину цього проєкту, називаючи керівником Всеукраїнської громадської організації "Словʼянський рух "Русь відроджена" та громадським діячем.

За час війни з Росією СБУ відкрила 6000 проваджень стосовно злочинів проти України. Справа "Українського вибору" – одна з них. Дехтяренко додав, що в Києві також заблоковано діяльність потужного проксі-центру спецслужб Росії, який використовували для кібератак на державні інформресурси України та поширення ворожої пропаганди.

У Луганській області керівницю відділу Станично-Луганської ВЦА викрили на співпраці з окупантами, а на Полтавщині затримали заступника начальника митного посту, який вимагав гроші від керівника підприємства, "гарантуючи" безперешкодне оформлення промтоварів.

Нагадаємо, минулого року підозри отримали троє повʼязаних з партією Медведчука осіб. Двоє з них – Комелов і Синявський. Третій фігурант, за даними ЗМІ, це Олег Слісаренко. У червні суд дозволив заочне розслідування щодо Комелова і Синявського.

Два останніх мають медалі Росії "за повернення Криму".

Керівником всеукраїнського громадського руху "Український вибір – Право народу" (до 2016 року – "Український вибір") є депутат Верховної Ради, кум президента Росії Віктор Медведчук.

За "Українським вибором" тягнеться чимало кримінальних справ щодо злочинів проти України, зокрема і стосовно сприяння окупації Криму.