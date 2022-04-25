Забрати депутатський мандат у Медведчука зможуть після вироку суду, - Стефанчук

У кума Володимира Путіна, голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука можуть забрати депутатський мандат або після вироку суду або, якщо він сам напише заяву про складання повноважень.

Про це голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"У статті 81-й Конституції чітко передбачені сім випадків позбавлення народного депутата його мандата. Одним із таких пунктів є вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу. Якщо ми отримаємо вирок, безперечно, ми припинимо його діяльність як народного депутата", - сказав Стефанчук.

Крім цього, уточнив спікер, Медведчук може і сам написати заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

"По-іншому ми вчинити не можемо, бо це буде неконституційно. Але я ще раз передбачаю, що найближчим часом для цього може стати вирок у кримінальній справі", - додав голова ВР.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала кума Путіна Віктора Медведчука. За інформацією джерел LB.ua, Медведчук збирався втекти; його впіймали в дорозі. Очільник Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що до спроби вивезення з України підозрюваного була залучена ФСБ. Вона, у свою чергу, до цієї справи залучила лідерів злочинного світу України та корумпованих правоохоронців.

З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації.