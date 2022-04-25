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Є дані щодо підготовки замаху на трьох нардепів, - Стефанчук

Голова ВР не назвав прізвища цих нардепів.

Є дані щодо підготовки замаху на трьох нардепів, - Стефанчук
Фото: Макс Требухов

У керівництва парламенту є інформація щодо підготовки замаху на трьох народних депутатів.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Не можу називати прізвища чи деталізувати. Але відповідні служби говорять про те, що на деяких народних депутатів готувалися замахи ДРГ і таке інше. У мене є інформація по трьох народних депутатах", - сказав Стефанчук.

Голова ВРУ також зазначив, що апарат Ради спільно з правоохоронними відомствами забезпечили цих депутатів охороною.

"Що стосується персонально мене, такої інформації не маю. Але думаю, що завдання, яке ставилося – прибрати керівництво держави, комплексно входили всі. Звичайно, першою мішенню був президент. Дай Боже усім здоров'я", – відповів спікер на питання щодо ймовірності замаху на нього.

Раніше радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що російська приватна військова група "Вагнер" причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ці дані передали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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