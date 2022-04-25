Президент Володимир Зеленський 24 квітня підписав указ про присвоєння звання Героя України полковнику, заступнику командира 128-ї бригади ЗСУ Денису Чаюку.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні вранці 25 лютого, повідомляє пресцентр Офісу президента.

"Вчора ж пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців ЗСУ і п'ятеро працівників Служби безпеки України. Звання Героя України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заступнику командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога. Слава всім нашим героям! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!" – сказав Зеленський.

Також президент у своєму виступі сказав, що росіян не можна назвати християнами, оскільки навіть у Великдень вони влаштували ракетний обстріл українських міст і відмовляються від перемирʼя на релігійні свята.

Нагадаємо, що 21 квітня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще більше 200 українських захисників і захисниць.