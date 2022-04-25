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Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині

На місці працюють структурні підрозділи ДСНС, пожежу ще гасять.

Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині
Фото: Максим Козицький

Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, наразі на місці працюють структурні підрозділи ДСНС, пожежу ще гасять.

Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

"Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", – зазначив Козицький.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці протягом години під обстріл росіян потрапили п'ять залізничних станцій у Центральній і Західній Україні. Мінімум 16 поїздів будуть затримані. Є постраждалі, деталі з'ясовуються.

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