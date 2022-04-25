У Великдень росіяни зруйнували сім будинків на Луганщині, - Гайдай

На Луганщині сім будинків зруйнували росіяни у Великдень, втретє влучили в нафтопереробний завод. Про це повідомляє губернатор Луганщини Сергій Гайдай.

"У православне свято в квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака «руського миру» – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Тож, рятували людей не тільки розбираючи завали, а й з-під побитих транспортних засобів", - повідомив Гайдай.

Також він розповів, що російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.

"Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.Так, в Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки. В Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. В Рубіжному та Гірському – будинки", – йдеться у повідомленні.