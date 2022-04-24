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На Луганщині росіяни зруйнували не менше семи православних храмів

В Щасті пошкоджено памʼятку культурної спадщини. 

Не менше семи православних храмів зруйнували росіяни за час повномасштабної війни проти України. Також зруйновано Ісламський культурний центр "Бісмельє" в Сєвєродонецьку і молитовне приміщення ЄХБ у Метелкіно.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише "Інтерфакс-Україна"

Зокрема частково зруйновано будівлю Свято-Єкатериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини. Артилерійськими снарядами пошкоджено Свято-Митрофанівський храм у Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської в Рубіжному. Пошкодження дістав храм Свято-Михайлівської парафії в Попасній. У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому вибило шибки. 

"«Руський мир» руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, – православні храми", – підкреслив Гайдай. 

Нагадаємо, під час обстрілів росіяни знищили памʼятник одному з засновників Маріуполя – митрополиту Ігнатію. Він стояв біля цервки в Лівобереженому районі. 

Станом на березень російські війська знищували в Україні у середньому дві культові споруди кожного дня війни. За місяць повномасштабного вторгнення постраждали щонайменше 59 споруд духовного значення у восьми областях.

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