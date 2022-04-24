Єрмак запевнив, що керівництво країни на постійному зв’язку з бійцями в Маріуполі

Він наголосив, що українська влада продовжує боротися за місто.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни не здобули повного контролю над Маріуполем.

Про це він розповів в ефірі французького телеканалу TF1, повідомляє Офіс президента.

«Наразі Маріуполь залишається найбільш трагічною та напруженою точкою на мапі України. Саме там точаться запеклі бої. Щодо інформації, що росіяни здобули контроль над містом... Ні, це неправда. Так, вони є на території міста, але зона, у якій перебувають українські герої, залишається під контролем наших солдатів. Вони перебувають там разом із цивільними, там є навіть діти», – повідомив Єрмак.

Він наголосив, що українська влада продовжує боротися й робить усе, щоб врятувати життя цих людей.

За його словами, військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в Маріуполі, і отримує інформацію про ситуацію в місті з перших вуст.

«Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Нагадаємо, що як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія у Великдень без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

Від Великодневого перемирʼя Росія відмовилась. Попри обіцяни коридори для евакуації з Маріуполя, росіяни продовжили заважати виїзду мирних мешканців. Ба більше, вони заборонили виїзд у бік контрольованої Україною території та зробили коридор для евакуації в свій бік.