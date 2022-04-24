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Українські захисники чинили сильний спротив за всіма напрямками наступу росіян, – Міноборони Великобританії

Британська розвідка вважає, що поганий моральний стан і відсутність часу на відновлення знижують бойову ефективність ворога. 

Українські захисники чинили сильний спротив за всіма напрямками наступу росіян, – Міноборони Великобританії
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Попри деякі територіальні успіхи Росії, український спротив був сильним за всіма напрямками та завдав силам РФ значної шкоди.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великобританії.

"Поганий моральний стан росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення та реорганізації сил після попередніх наступів, схоже, знижує бойову ефективність Росії", – йдеться у повідомленні. 

В Міноборони Британії додали, що Україна цього тижня відбила чисоенні атаки Росії уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі цього тижня. 

Нагадаємо, що тільки за вчора в Донецькій та Луганській областей захисники відбили 12 ворожих атак. Щодня українці відбивають близько 10 ворожих наступів за цим напрямком. 

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