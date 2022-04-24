Українські захисники чинили сильний спротив за всіма напрямками наступу росіян, – Міноборони Великобританії

Британська розвідка вважає, що поганий моральний стан і відсутність часу на відновлення знижують бойову ефективність ворога.

Попри деякі територіальні успіхи Росії, український спротив був сильним за всіма напрямками та завдав силам РФ значної шкоди.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великобританії.

"Поганий моральний стан росіян та обмежений час для відновлення, переоснащення та реорганізації сил після попередніх наступів, схоже, знижує бойову ефективність Росії", – йдеться у повідомленні.

В Міноборони Британії додали, що Україна цього тижня відбила чисоенні атаки Росії уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі цього тижня.

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Poor Russian morale and limited time to reconstitute, re-equip and reorganise forces from prior offensives are likely hindering Russian combat effectiveness. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022

Нагадаємо, що тільки за вчора в Донецькій та Луганській областей захисники відбили 12 ворожих атак. Щодня українці відбивають близько 10 ворожих наступів за цим напрямком.