В історіях війн відомі випадки припинення боїв на Великдень, але від РФ цього очікувати не варто, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ закликав не забувати про цинізм і підступність ворога.

Фото: Facebook/Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав українців зі святом Великодня. Він нагадав, що світло завжди перемагає темряву, а добро долає зло.

Водночас Залужний у своєму дописі в Facebook підкреслив, що не варто очікувати від росіян припинення вогню в святковий день.

"В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ. Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо! Зі світлим святом Воскресіння Христового!" – написав він.

Нагадаємо, росіяни відмовилися від Великодневого перемирʼя, до якого їх закликав генеральний секретар ООН. Антоніу Гутерреш наголошував на важливості організації "Великодневого перемир'я", припиненні кровопролиття та "відкритті вікна для діалогу та миру". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію почути генсека ООН та зреагувати на його пропозицію.

Раніше до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам і миру, закликав також Папа Римський Франциск.

РФ відмовилася від "Великоднього перемир'я", а керівництво країни-агресорки пояснило заклик "бажанням київських націоналістів отримати передишку" та "розпустити більше фейків про російських солдат".

У Великодню ніч вороги знову активізували свої повітряні атаки – в більшості українських областей лунали сирени повітряної тривоги.