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У Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів

Українські військові відбили кілька штурмів окупантів.

У Херсонській області ЗСУ звільнили 8 населених пунктів
Фото: t.me/UkraineNow

Українські військові звільнили від російських окупантів ще вісім населених пунктів у Херсонській області, а також відбили низку штурмів загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування"Південь".

"Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що війська РФ намагалися активізуватися в Херсонській області напередодні організації на тимчасово окупованих територіях регіону фейкового "референдуму".

"Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито", - розповіли у командуванні

Накопичення живої сили і техніки ворога в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневої поразки нашими підрозділами. У підсумку окупанти зі значними втратами відійшли у бік Чорнобаївки.

"Загальні втрати противника складають 74 рашисти й 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники", - йдеться у зведенні про ситуацію на південних рубежах оборони.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині перенесли "референдум" на 27 квітня.

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