Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер

Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Сумської області пошкоджено психоневрологічний диспансер села Атинське.

Вогонь вівся з артилерії з боку Росії, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні в результаті артилерійського обстрілу зі сторони рф у с. Атинське в психоневрологічному інтернаті вибиті всі вікна та двері. Людських жертв немає", – написав він.

Під вогонь росіян потрапило і село Бояро-Лежачі. Там пошкоджені території приватних будинків. Обійшлося без жертв.

"Я вкотре прошу вас бути пильними й обережними на ці вихідні, адже є вірогідність різних провокацій з боку ворога. Пам’ятайте, що війна триває, а ми з вами − прикордонна область", – підкреслив голова адміністрації.

Нагадаємо, росіяни поновили обстріли прикордонних областей України. Вдень вони вдарили по трьом громадам Сумської області. Також вони сьогодні обстріляли Чернігівську область. Близько 10 гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися неподалік від села Сеньківка.