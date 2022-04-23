Залужний розповів про українського захисника, який повернувся з Франції для оборони держави

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував розповідь про військового Олександра, який повернувся з Франції, де працював далекобійником, щоб боронити державу.

Про напад чоловік дізнався під час перебування на роботі. Дружина Олександра підтвердила, що над ними літають ракети, написав Залужний у Facebook.

"Для мене російська агресія не була раптовою, вона триває вже понад 8 років. Я воював на Донбасі у 2014-2015 роках. Хіба я зараз міг залишитися за кордоном? Перекладними дістався додому. Півтори години побув удома, обійняв рідних, взяв свої бронежилет, каску та поїхав до військкомату. Потрапив до 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, і зі своїм підрозділом приїхав на позиції. В бою під Мощуном я зрозумів, що маю поряд надійних людей, які завжди прикриють спину. В 14-му році я казав, що є бойові побратими, за яких я віддам життя. З початком повномасштабного вторгнення я можу сказати, що мільйони українців є моїми бойовими побратимами", – розповів Олександр із позивним "Полтава".

Український захисник додав, що зараз кожен тримає свій фронт – хтось на передових позиціях, хтось – допомагаючи армії.

"Волонтери – великі молодці! Взяти хоча б пікап, подарований ними. Він у нас прожив, на жаль, недовго – в результаті обстрілів автомобіль був знищений. Але за своє коротке життя він встиг врятувати багато життів – на ньому вивозили 300-х", – зазначив він.

Залужний також опублікував фото Олександра із вишитою його донькою серветкою-смайликом – щоб тато завжди посміхався.