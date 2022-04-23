РПЦ заявила, що досі отримує інформацію про "майбутні воєнні провокації на Великдень в українських храмах"

"Такі плани може виношувати тільки ворог людського роду", – кажуть у церкві, яка благословила війну.

Російська православна церква (РПЦ) й надалі отримує інформацію про майбутні воєнні провокації на Великдень в українських храмах.

Про це напередодні Великодня, в суботу, 23 квітня, заявив керівник синодального відділу у зв’язках церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.

РПЦ молиться, щоби "Бог не допустив такої трагедії", сказав він в інтерв'ю телеканалу "Москва 24".

"Я вже говорив, що такі плани може виношувати тільки ворог людського роду. Ми молимося, щоб цього не сталося, щоб Господь зупинив наміри провокаторів і не допустив такої трагедії, яка може призвести до численних жертв серед мирного населення", – сказав Легойда.

Нагадаємо, раніше російські окупанти поширили інформацію про "обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами". Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб.

Мінкультури нагадало вірянам про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години, і запросило на Великдень молитися онлайн.

Так, з 05:00 24 квітня після закінчення комендантської години всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. О 23:30 23 квітня кожен охочий зможе долучитися до богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві в ефірі національного марафону єдиних новин. Також о 07:30 розпочнеться трансляція богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Хрестового у Києві.