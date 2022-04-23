“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

РПЦ заявила, що досі отримує інформацію про "майбутні воєнні провокації на Великдень в українських храмах"

"Такі плани може виношувати тільки ворог людського роду", – кажуть у церкві, яка благословила війну.

РПЦ заявила, що досі отримує інформацію про "майбутні воєнні провокації на Великдень в українських храмах"
Фото: EPA/UPG

Російська православна церква (РПЦ) й надалі отримує інформацію про майбутні воєнні провокації на Великдень в українських храмах.

Про це напередодні Великодня, в суботу, 23 квітня, заявив керівник синодального відділу у зв’язках церкви із суспільством та ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.

РПЦ молиться, щоби "Бог не допустив такої трагедії", сказав він в інтерв'ю телеканалу "Москва 24".

"Я вже говорив, що такі плани може виношувати тільки ворог людського роду. Ми молимося, щоб цього не сталося, щоб Господь зупинив наміри провокаторів і не допустив такої трагедії, яка може призвести до численних жертв серед мирного населення", – сказав Легойда.

Нагадаємо, раніше російські окупанти поширили інформацію про "обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами". Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб.

Мінкультури нагадало вірянам про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години, і запросило на Великдень молитися онлайн

Так, з 05:00 24 квітня після закінчення комендантської години всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. О 23:30 23 квітня кожен охочий зможе долучитися до богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві в ефірі національного марафону єдиних новин. Також о 07:30 розпочнеться трансляція богослужіння УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Хрестового у Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також