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​Росія намагається наростити темпи операції на Сході України, на більшості напрямків успіху не має, – Генштаб

Спроби окупантів взяти під контроль Попасну та Рубіжне досі безуспішні.

​Росія намагається наростити темпи операції на Сході України, на більшості напрямків успіху не має, – Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російська армія намагається наростити темпи операції на Сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк. У районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування міста Харкова, здійснює артилерійські обстріли позицій наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке. 

На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Раніше повідомляли, що окупанти обстріляли Золоте у Луганській області, двоє людей загинули.

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