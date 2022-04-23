Окупанти знову зірвали евакуацію з Маріуполя

Російські окупанти знову зірвали евакуацію з міста Маріуполь, водночас вони спробували депортувати мирних мешканців.

Про це повідомив у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

Об 11:00 біля ТЦ «Порт-Сіті» зібралися щонайменше 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів до маріупольців підʼїхали російські військові та наказали розходитись, тому що «зараз буде обстріл».

Водночас окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ «Метро» (200 метрів від узгодженої точки евакуації) і почали завантаження. Опісля маріупольцям оголосили, що «евакуація» буде лише в Докучаєвськ — тобто на окуповану територію на Донеччині. Вийти з автобуса людям не дозволили.

Нагадаємо, що отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків з Маріуполя до "армії ДНР", потім їх відправлять на війну проти України.

Віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що окупанти 23 квітня намагаються організувати свій коридор для депортації людей з Маріуполя в Росію.

Також українські військові показали цивільних мешканців, які ховаються у підвалах ”Азовсталі".