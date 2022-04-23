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РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків

У разі відмови медикам погрожують розстрілом.

РФ розпочала примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей, зокрема медиків

Окупанти розпочали примусову мобілізацію, зокрема медиків, на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

“Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинній медико-санітарній допомозі молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. У разі відмови медикам погрожують розстрілом”, – йдеться в повідомленні.

Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

“З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ”, – зазначили в ГУР.

У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають людей призовного віку. Повідомляють, що саме вони мають поповнити склад бойових підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.

“Ці заходи проводять, попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей і загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам”, – підкреслили українські розвідники.

Нагадаємо,  із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну проти України.

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