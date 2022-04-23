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У Маріуполі російські окупанти анонсували "реєстрацію" житла

Нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована".

У Маріуполі російські окупанти анонсували "реєстрацію" житла

Російські окупанти мають намір "націоналізувати" вціліле житло в Маріуполі. Йдеться про те житло, власники якого не подадуть документи на "реєстрацію".

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", - зазначив він.

Нагадаємо, що із заблокованого Маріуполя отримано перші підтвердження примусової мобілізації чоловіків до "армії днр", яких направлять на війну проти України.

Також українська розвідка з'ясувала, що в так званій "ДНР" майже не залишилось "народних міліціонерів". Оскільки більшість з них загинула в боях під Маріуполем.

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