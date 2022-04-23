В Україні довідку про судимість можна отримати онлайн

Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку.

В Україні спрощено процедуру отримання інформації про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу омбудсмена.

Відтепер отримати витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості або перевірити таку інформацію можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису онлайн за цим посиланням.

Як зазначається, витяг про відсутність судимості може знадобитися: під час оформлення на роботу; для оформлення візи для виїзду за кордон; для участі в тендері; для усиновлення, встановлення опіки; для оформлення громадянства; для оформлення або поновлення документів тощо.

Такий витяг може отримати фізична особа, яка досягла 14-річного віку. Витяг в електронному вигляді матиме QR-код, який дає змогу перевірити чинність даного документа.

Нагадаємо, що за українців, які самостійно не можуть повідомити про пошкоджене/знищене майно, зробити це можуть нотаріуси через портал Дія.