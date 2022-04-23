На Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч, - голова ОВА

На Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відповідно до нових розвіданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня", - написав він у своєму телеграм-каналі.

У подальшому комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Козицький також зазначив, що церковне керівництво області солідарне з цим рішенням, а у всіх храмах Львівщини нічні богослужіння переносять на ранкові години.

Нагадаємо, вчора у Львівській області вирышили скасувати комендантську годину у Великодню ніч.

У Києві - змінили час комендантської години. Вона діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Росыйськы окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб. УПЦ МП просить владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів.

Напередодні Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн.