Уночі 23 квітня 35-річна жінка на автомобілі в'їхала у головний собор УГКЦ у Тернополі.

Про це повідомляє Нацполіція області.

"23 квітня близько 00.40 до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль. Виїхавши на виклик, працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем "Ауді", знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину споруди та пошкодила церковне майно. На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму", - йдеться у повідомленні.

В результат інциденту потерпілих немає. Водночас у поліції повідомили, що водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Інцидент прокоментував і міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Нелюди сплюндрували святиню Тернополя – Архикатедральний Собор УГКЦ. Протаранивши ворота, вхідні двері автомобілем, знищили плащаницю у храмі. Вони ніколи не знищать нашу віру, ніколи не знищать нашу волю. Звертаюся до Національної поліції, Служби безпеки України, щоб якнайшвидше знайти цих антихристів і притягнути їх до відповідальності", - зазначив Надал.

Нагадаємо, що через війну з Росією нічних богослужінь на Великдень цього року у Львові проводити не будуть.