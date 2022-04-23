Комендантська година на Миколаївщині сьогодні почнеться о 19:00

Є інформація про підготовку провокацій росіянами у Великодню ніч.

Сьогодні, 23 квітня, комендантська година на Миколаївщині почнеться о 19:00, оскільки є інформація про підготовку провокацій росіянами у Великодню ніч.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні комендантська година буде з 19:00 до 05:00 (24 квітня). Так, Великдень, але у нас є дані, що готуються підлості з боку орків саме цієї ночі, тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні", - сказав Кім у відеозверненні.

Він закликав жителів області за можливості не залишати свої будинки і в неділю.

"По можливості нікуди не ходіть сьогодні та завтра", - додав Кім.

Нагадаємо, на Львівщині скасували комендантську годину у Великодню ніч. У Києві - змінили час комендантської години. Вона діятиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Окупанти поширюють інформацію про “обстріл православних храмів у Великодню ніч націоналістами”. Це нібито має відбутися в 5 областях: Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській. З огляду на це, митрополит Київський та всієї України Епіфаній благословив змінювати час служб. УПЦ МП просить владу дозволити богослужіння у Великодню ніч, попри те, що РФ фактично "анонсувала" обстріли храмів.

Напередодні Мінкультури нагадало віруючим про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години і запросило на Великдень молитися онлайн.