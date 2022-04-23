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Окупанти знеструмили станцію, яка подає воду до Лисичанська та Новодружеська

Тривають ремонтні роботи.

Окупанти знеструмили станцію, яка подає воду до Лисичанська та Новодружеська
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

Снаряд окупантів влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні станції, що подають воду до центру Лисичанська, а також до Новодружеська і Привілля.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє. Тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що після обстрілів російськими військами міста Попасної, що на Луганщині, загинуло двоє людей. 22 квітня окупанти 12 разів обстріляли територію області. Наразі зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

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